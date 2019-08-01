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TIR devrildi: 15 büyükbaş kurbanlık telef oldu

AKSARAY'da büyükbaş kurbanlık taşıyan TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 15 hayvan telef oldu.

01.08.2019 09:50 TIR devrildi: 15 büyükbaş kurbanlık telef oldu
AKSARAY'da büyükbaş kurbanlık taşıyan TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 15 hayvan telef oldu.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle Diyarbakır'dan Ankara'ya büyükbaş kurbanlık taşıyan Remzi Özvarol (28) yönetimindeki 34 HH 5866 plakalı TIR, kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazada sürücü Özvarol ve kardeşi Onur Özvarol (26), yaralandı. Araç içinde sıkışan iki kardeş, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ardından da ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'ın dorsesindeki 80 kurbanlıktan 15'i de telef oldu. Diğer kurbanlıklar ise çevredeki sürücüler tarafından toplandı.



Aksaray, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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