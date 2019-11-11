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TIR devrildi, boyalar yola döküldü

ORDU'da, sürücüsü Uğur Dizdar'ın (29) kontrolünden çıkan TIR, virajda devrildi.

11.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:50TIR devrildi, boyalar yola döküldü

ORDU'da, sürücüsü Uğur Dizdar'ın (29) kontrolünden çıkan TIR, virajda devrildi. Kazada boya kutuları yola savrulurken, karayolu beyaza boyandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında 'nin Nuriye Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Uğur Dizdar yönetimindeki 28 AAE 574 plakalı TIR, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu virajda devrildi. TIR'daki boya kutularının döküldüğü yol beyaz renge boyandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Uğur Dizdar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre dururken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



Karadeniz Sahil Yolu, Ünye, Güncel

Kaynak: DHA

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