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Tır devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı

KIRIKKALE'de lastiği patlayarak kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

18.09.2019 14:14Tır devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı
KIRIKKALE'de lastiği patlayarak kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.  Serkan Sakallı yönetimindeki 05 AAH 500 plakalı TIR, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada sürücü Serkan Sakallı yaralanırken, TIR'ın dorsesindeki gıda ürünleri yola saçıldı. Yaralı sürücü, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Yolun temizlenmesi ardından ulaşım normale dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Serkan Sakallı, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: DHA

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