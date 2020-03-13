TIR devrildi, meyveler yola saçıldı
TIR devrildi, meyveler yola saçıldıORDU'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü TIR devrildi.
13.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:56
TIR devrildi, meyveler yola saçıldı
ORDU'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü TIR devrildi. Kazada meyveler yola saçılırken, Karadeniz Sahil Yolu Samsun-Ordu gidiş yönünde ulaşım 2 saat boyunca tek şeritten verildi.
Kaza, saat 08: 30 sıralarında Ünye ilçesi Nuriye Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu otogar mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen 27 YU 701 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR'da yüklü meyveler yola saçıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım Samsun-Ordu yönünde 2 saat boyunca tek şeritten kontrollü verildi. Ekipler, devrilen TIR'ın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.
ORDU'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü TIR devrildi. Kazada meyveler yola saçılırken, Karadeniz Sahil Yolu Samsun-Ordu gidiş yönünde ulaşım 2 saat boyunca tek şeritten verildi.
Kaza, saat 08: 30 sıralarında Ünye ilçesi Nuriye Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu otogar mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen 27 YU 701 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR'da yüklü meyveler yola saçıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım Samsun-Ordu yönünde 2 saat boyunca tek şeritten kontrollü verildi. Ekipler, devrilen TIR'ın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :TIR devrildi, meyveler yola saçıldı
Etiketler : Karadeniz Sahil Yolu, Samsun, Ünye, Güncel
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