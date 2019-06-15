15.06.2019 12:56
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TIR devrildi, pasta malzemeleri çevreye saçıldı

TIR devrildi, pasta malzemeleri çevreye saçıldı

ÇORUM'da, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR'da, sürücü Sinan Gözükara (46) ile yanındaki Yufel Doğan (45) yaralandı.

ÇORUM'da, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR'da, sürücü Sinan Gözükara (46) ile yanındaki Yufel Doğan (45) yaralandı. TIR'daki pasta malzemelerinin tamamı ise çevreye döküldü.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Osmancık İlçesi İstanbul-Samsun D-100  karayolunda meydana geldi. İstanbul'dan yüklediği pasta üretim malzemelerini taşıyan Sinan Gözükara yönetimindeki 76 AH 029 TIR'ın lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen TIR'da sürücü Sinan Gözükara ile yanındaki Yufel Doğan yaralandı. Kaza yeri yakınındaki dinlenme tesisi çalışanlarının ihbarı ile ola yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, TIR'daki pasta melzemeleri çevrele saçıldı.


- Çorum
Kaynak: DHA
Osmancık, Çorum, Güncel

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