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TIR devrildi; sürücü ve oğlu öldü

OSMANİYE'de, kontrolden çıkarak devrilen toprak yüklü TIR'ın beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Ahmet Polat (51) ile yanındaki oğlu İsa Polat (20) hayatını kaybetti.

12.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:43TIR devrildi; sürücü ve oğlu öldü

OSMANİYE'de, kontrolden çıkarak devrilen toprak yüklü TIR'ın beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Ahmet Polat (51) ile yanındaki oğlu İsa Polat (20) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep E- 90 yolu, Bahçe ilçesi Vecdi Diker Viyadüğü'nde meydana geldi. Gaziantep'ten Osmaniye yönüne giden Ahmet Polat yönetimindeki 27 AP 188 plakalı toprak yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. TIR, viyadük kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada, sürücü Polat ve yanındaki oğlu İsa Polat TIR'da sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. İkilinin cesedi, itfaiye ekiplerince TIR'dan çıkarılıp, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna konuldu.



Ahmet Polat, İsa Polat, Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA

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