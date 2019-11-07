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Tır devrildi, Zonguldak-Düzce karayolu trafiğe kapandı

Zonguldak-Düzce karayolunda hurda yüklü tır devrildi, D- 655 Karayolu trafiğe kapandı.

07.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:00 Tır devrildi, Zonguldak-Düzce karayolu trafiğe kapandı
Zonguldak- Düzce karayolunda hurda yüklü tır devrildi, D- 655 Karayolu trafiğe kapandı.
Kaza, D-655 Karayolu Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin E. idaresindeki 81 ER 806 plakalı tır, D-655 Karayolu Tepeköy mevkiine geldiği esnada viraja hızlı girince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda devrildi. Tırın kasasında bulunan hurda metaller yola ve refüje savrulunca D-655 Karayolu'nun Düzce istikameti ve Akçakoca istikameti trafiğe kapandı. Kazada yaralanan olmazken, trafik ve jandarma ekipleri yolu trafiğe açmak için yoğun çaba harcadı. Devrilen tır aracı çekici vasıtasıyla yoldan çekilmesiyle trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)

Zonguldak, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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