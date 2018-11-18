Tır Direğe Çarptı Mahallede Elektrik Kesildi

Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde tırın park etme sırasında enerji nakil hattı direğine çarpması, mahallede elektrik kesintisine neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Namık Kemal
Y'nin kullandığı 34 AN 3708 plakalı tır, Turgutlu
Mahallesi'ndeki dinlenme tesisinde park etme sırasında geri manevra yaparken enerji nakil hattı direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle D-650 kara yolunun üzerinden geçen elektrik telleri koparak yola düştü.
Kazayı gören vatandaşlar, trafiği çift yönlü kapatarak olası tehlikeyi önledi. Kaza nedeniyle Turgutlu Mahallesi'ne bir süre elektrik akışı sağlanamadı.
Kara yolundaki ulaşım, elektrik tellerinin toplanmasıyla normale dönerken, SEDAŞ ekipleri Turgutlu Mahallesi'ne tekrar elektrik verilmesi için çalışma başlattı.
Turgutlu
18 Kasım 2018 Pazar 09:40