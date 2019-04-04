Tır Dorsesinde Yüklü Olan Samanlar Yandı

İZMİR'in Aliağa
ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın dorsesinde yüklü olan samanlar bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye
tarafından söndürülen yangında samanlar küle döndü.
Olay, bugün saat 13.00 sıralarında İzmir- Aliağa Yolu üzerinde meydana geldi. Aliağa'dan İzmir yönüne giden TIR'ın dorsesinde yüklü olan samanlar bilinmeyen nedenle tutuştu. TIR'ı durdurup araçtan inen şoför, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevlere su sıkarak müdahale etti. Ancak samanlar küle döndü. Olay yerine çağrılan iş makinesiyle samanlar yoldan kaldırıldı. Yangın nedeniyle bir süre tıkanan araç trafiği, TIR ile yanan samanların kaldırılmasıyla normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İzmir
Aliağa, İzmir, Güncel
Kaynak: DHA