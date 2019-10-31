Haberler » Güncel » Tır dorsesindeki zuladan 2 bin 900 paket kaçak sigara çıktı

Tır dorsesindeki zuladan 2 bin 900 paket kaçak sigara çıktı

Kocaeli'de jandarma ekiplerince durdurulan 2 tırda yapılan aramada dorse tabanına zulalanmış halde 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

31.10.2019 12:55Tır dorsesindeki zuladan 2 bin 900 paket kaçak sigara çıktı
Kocaeli'de jandarma ekiplerince durdurulan 2 tırda yapılan aramada dorse tabanına zulalanmış halde 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Kocaeli'ye gelecek olan ve şoförlüklerini A.C. ve M.B. isimli şahısların yaptığı öğrenilen 2 tırda kaçak sigara taşındığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme ile kaçak sigara taşıdığı değerlendirilen 2 tırın plakaları tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde durdurulan tırlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda tırların dorselerine zulalanmış halde 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, A.C. ve M.B. isimli 2 kişi gözaltına alındı.
(Enes Azmak/İHA)

Jandarma, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:12 Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı temizlendi
14:12 TCMB Başkanı Murat Uysal soruları yanıtladı: (3)
14:12 Ankara'da kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu
14:12 FETÖ şüphelisi kadın dolaptaki gizli bölmede yakalandı
14:11 Sanat tarihini yan yana getiren yeni bir dizi
14:10 Kavak'ta Kur'an kursu açılışı
14:10 Aksaray Üniversitesi'nden AA'ya ziyaret
31.10.2019 14:13:28