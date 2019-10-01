Tır dorsesinden düşen bidonlar kazaya neden oldu

Arnavutköy
'de tır dorsesinden düşen bidonlara çarpan 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Arnavutköy- Hadımköy
yolu Eski Edirne Asfaltı hobi bahçeleri mevkisinde kimyasal madde taşıyan 06 JVG 76 plakalı tırın dorsesinden bidonlar yola düştü.
Bidonlar nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çevredekilerin haber
vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada 9 kişi hafif yaralandı. İncelemede, bidonlarda kozmetik sektöründe kullanılan hidrojen peroksit adlı maddenin bulunduğu belirlendi.
Öte yandan çevreye dağılan kimyasal maddenin ilgili firma tarafından kaldırılacağı öğrenildi.