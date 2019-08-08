Tır dorsesinin tabanından uyuşturucu çıktı

İpsala
Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 370 kilo 158 gram esrar ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ve polis ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı İpsala Sınır Kapısı'nda durdurdu.
X-ray taramasına sevk edilen araçta, dorsenin taban kısmında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerle detaylı arama yapıldı.
Aramada, 28 adet vakumlanmış poşet içerisine konulmuş 370 kilo 158 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.