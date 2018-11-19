Tır'ı Tamir Ederken Kupanın Altında Kaldı

KARAMAN'da, tamir ettiği TIR'ın kupasının altında kalan makas ustası Halil Ataş
(56), ağır yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Hamidiye
Mahallesi'nde meydana geldi. Makas ustası Halil Ataş 70 HC 561 plakalı TIR'ı tamir ederken, aracın hava hortumu koptu. Havayla çalışan TIR'ın kupasının körüğü aşağı indi. Ataş, kupanın altında kalırken, yardımına 20 metre uzaklıktaki İtfaiye
Müdürlüğü'nde nöbet tutan görevliler yetişti. İtfaiye ekibince sıkıştığı yerden kurtarılan Halil Ataş, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Karaman
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Karaman
Hamidiye,Karaman,Halil Ataş
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:43