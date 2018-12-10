Tır ile Çarpışan Traktör İkiye Ayrıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:04



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:04

NİĞDE'de, TIR ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle traktör, ikiye ayrılırken, TIR da araziye uçtu.Kaza, öğle saatlerinde, merkez Sazlıca yolunda meydana geldi. Şaban Ünaler yönetimindeki 42 ESP 14 plakalı TIR ile Turgut Yıldız'ın (68) kullandığı 51 KZ 380 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör, ikiye ayrılırken, TIR ise araziye uçtu. Yaralanan traktör sürücüsü Yıldız, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü, kazadan yara almadan kurutuldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.- Niğde