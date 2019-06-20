20.06.2019 17:41
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TIR ile çarptığı otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

TIR ile çarptığı otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

ADANA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, otomobile çarptı.

ADANA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, otomobile çarptı. Araçların 30 metre sürüklenip, köprüden uçtuğu kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Pozantı- Tarsus- Mersin yolunda öğleden sonra etkili olan sağanağın görüş uzaklığını düşürmesi nedeniyle sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etti. Bu sırada, Tarsus yol ayrımında, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, otomobile arkadan çarpıp, sürüklemeye başladı. Kazayı görenler, park halindeki araçlardan çıkıp, yoldan kaçmaya çalıştı. TIR, otomobili yaklaşık 30 metre sürükleyerek, köprüden uçtu. Kazada, TIR ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kaza anı ise bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


- Adana
Kaynak: DHA
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