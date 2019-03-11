Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tepeköy
Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yolun karşısına geçen Şaban A. idaresindeki 41 ACA 224 plakalı tır, Mevlüt T'nin (37) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yan yattı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Araçlarda sıkışan sürücüler, tırda bulunan Hayrettin T. ile hafif ticari araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kadın, itfaiye ekiplerince bulundukları yerlerden kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Çarpışma sonucu tırdan sızan yağ nedeniyle çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Kurtuluş Bulvarı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Güncel
Kaynak: AA