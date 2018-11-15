Tır ile Midibüs Çarpıştı: 9 Yaralı

15 Kasım 2018 Perşembe 11:36



15 Kasım 2018 Perşembe 11:36

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tır ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde, Adem K. yönetimindeki 34 AZ 8305 plakalı tır ile 41 J 6029 plakalı Mustafa Y. idaresindeki şehir içi ulaşım hattında çalışan midibüs çarpıştı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Kazada yaralanan 9 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.