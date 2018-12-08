Bingöl'de Yolcu Otobüsü Karşı Yönden Gelen TIR'la Çarpıştı! Çok Sayıda Yaralı Var

Bingöl- Elazığ karayolunun 30. kilometresinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Muş'tan yola çıkan yolcu otobüsü, karşı istikametten gelen TIR ile çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürüyor.

OTOBÜSTE BULUNAN ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Bingöl-Elazığ karayolunda otobüs ile TIR çarpıştı, kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Muş'tan yola çıkan yolcu otobüsü, karşı istikametten gelen tırla çarpıştı. Kazada otobüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden ilk görüntüler;