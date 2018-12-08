08 Aralık 2018, 19:55
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Bingöl'de Yolcu Otobüsü Karşı Yönden Gelen TIR'la Çarpıştı! Çok Sayıda Yaralı Var

Muş'tan yola çıkan yolcu otobüsü karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Kazada otobüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bingöl- Elazığ karayolunun 30. kilometresinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Muş'tan yola çıkan yolcu otobüsü, karşı istikametten gelen TIR ile çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürüyor.

OTOBÜSTE BULUNAN ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Bingöl-Elazığ karayolunda otobüs ile TIR çarpıştı, kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Muş'tan yola çıkan yolcu otobüsü, karşı istikametten gelen tırla çarpıştı. Kazada otobüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden ilk görüntüler;

Bingöl,Elazığ
08 Aralık 2018 Cumartesi 19:55



YORUMLAR (9)
ABBAS: toplu taşıma araçları. . . yük taşıma araçları. . geliştirilmeli. . çöpe atılan ekmekle birkaç ülke beslnebilir. .
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MURAT YILMAZ: Allah beterınden korusun cok gecmıs olsun
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VATANDAŞ: Allahım kazalardan, afetlerden, müsibetlerden memleketimizi ve tüm islam alemini koru, yaralılara Allah acil şifa versin inşallah.
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GURBETCİ: Ayirin altik su gelis gidis yollarini! Bu kacinci ya. Okadarmi zor 2 yol arasina birsey dikmek! Allah yardimcilari olsun.
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  • YOLCU : Adamlar 20 metre yol yapıp çizgiye ayiriyorlar kaç defa şahit oldum otobüsler solladı yaparken ta karşı seride geçerek solladı yapıyorlar virajlarda dönerken yolun bu durumunu bildikleri için karşı şeridi kullanıyorlar ..Avrupa ah avrupa ....Beyinleri ddgistireceksin lazim
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