Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Şanlıurfa
'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa Suruç
karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen kazada, tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:09