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Tır ile otomobil çarpıştı, biri bebek 3 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı.

03.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:45Tır ile otomobil çarpıştı, biri bebek 3 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'nun ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan biri bebek 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu'ya bağlı Taşoluk köyü mevkiinde 07 AAD 282 plakalı otomobil karşı şeritten gelen 14 KR 831 plakalı TIR ile virajda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şahin Küm (28), eşi Nihal Küm (23) ve bebekleri Şennur (1) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Satılmış Küm ve Evranur Küm ise yaralandı. Yaralılar İnebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şahin Küm'ün İnebolu'ya bağlı Göçkün Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve ormanda kesim işi için ailesiyle birlikte Antalya'ya yola çıktığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

İnebolu, Güncel

Kaynak: İHA

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