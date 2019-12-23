Haberler » Güncel » Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı - Haber

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

23.12.2019 23:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:30
'nın İnegöl ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaza, Avarlar Kavşağı'nda trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde meydana geldi. Mirza Mehmet Ç. (52) idaresindeki 16 AFH 723 plakalı otomobil, "dur" levhası olmasına rağmen dikkatsiz bir şekilde dönmek isteyince Ertuğrulgazi Caddesi'nden gelip belediye istikametine gitmekte olan Ümit G. (42) idaresindeki 16 PB 460 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağrılan çekici yardımı ile hurdaya dönen otomobil yoldan kaldırılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası trafiğe kapanan kavşak araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Polis kazayla alakalı inceleme başlattı.
(İHA)
Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:34   Aksoy'dan, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin açıklama - Haber
00:32   Şili Devlet Başkanı anayasa değişikliği referandumu için yasal düzenlemeyi onayladı - Haber
00:29   Dışişleri'nden Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına tepki - Haber
00:25   Trabzon'da orman yangını (3) - Haber
00:23   Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı (2) - Haber
23:52   Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Haber
23:02   Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Haber
22:40   Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor - Haber
22:24   Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı - Haber
21:16   Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Haber
24.12.2019 00:43:52