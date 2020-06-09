Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Erzurum'un Horasan ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
09.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:39
Erzurum'un Horasan ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Ağrı - Horasan Kara yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 31 N 3636 plakalı otomobil, Ağrı istikametine giderken henüz belirlenmeyen sebeple karşı yönden gelen 24 AAB 739 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazada ağır yaralanırken tır şoförü kazada yara almadan kurtuldu. Hurdaya dönen araçtaki alkollü şoförü çıkarmak için olay yerine Horasan'dan itfaiye ekipleri çağrıldı. Yaralı şahsı sıkıştığı yerden kurtaran ekipler 112 sağlık görevlilerine teslim etti. Horasan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerine çağrılan çekici yardımı ile hurdaya dönen otomobil yoldan kaldırılırken, Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Jandarma kazayla alakalı inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, Horasan, 3. Sayfa, Haber

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