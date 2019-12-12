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TIR ile özel araç şarampole uçtu: 4 kişi yaralandı

Balıkesir-Susurluk Karayolunun Demirkapı mevkinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç şarampole uçtu.

12.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:41TIR ile özel araç şarampole uçtu: 4 kişi yaralandı
Balıkesir- Karayolunun Demirkapı mevkinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç şarampole uçtu. Otomobilde bulunan 3 kişi ile TIR şoförü yaralı olarak kurtarıldı.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1'i TIR 2 aracın karıştığı kazada 2 araç şarampole uçtu. Kazada 4 kişi yaralı olarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay Balıkesir Susurluk karayolunun Demirkapı Mevkiinde meydana geldi. 10 CHB 156 plakalı araç ile önünde giden TIR yoldan çıkarak şarampole uçtu. Balıkesir İtfaiyesi, 112 acil çağrı ve ekiplerin müdahalesi ile 10 CHB 156 plakalı araçtan Vedat ve Nurbiye K. ile Zülbiye Ç hafif yaralı olarak, TIR şoförü Yücel Ç. de yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Susurluk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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