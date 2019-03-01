TIR ile Erdoğan'ın Konvoyuna Eşlik Eden Polisleri Taşıyan Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

Artvin'in Borçka ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan aracın TIR'la çarpışması sonucu 5'i polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Polis aracının AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda görev yaptığı öğrenildi.

5'İ POLİS 6 YARALI

Hopa'dan Borçka istikametine gitmekte olan Furkan A. yönetimindeki özel harekat polislerinin içinde bulunduğu araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle Cankurtaran Tüneli Borçka çıkışında Kamil S. yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre özel harekat polislerinden Furkan A., Mert D., Metin İ., Kaya P., Metin Y. ile TIR şoförü Kamil S. yaralandı.

ERDOĞAN'IN KONVOYUNDA YER ALDILAR

Yaralılar Hopa Devet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, özel harekat polislerinin karayolu ile Artvin mitingi sonrasında hava muhalefeti nedeniyle Arhavi'ye geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda görev yaptıkları ve görev sonrası Artvin'e dönüşte kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay yerinde görüntüler;

Kaynak: DHA