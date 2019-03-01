Tır ile Özel Harekat Polislerini Taşıyan Minibüsle Çarpıştı: 5 Polis Yaralı (2) - Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine;
'TIR ile özel harekat polislerini taşıyan kamyonetle çarpıştı: 5 polis yaralı' başlıklı haberimizi, polisleri taşıyan aracı minibüs olarak düzelterek yeniden geçiyoruz. DHA
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YENİDEN
Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin
), - ARTVİN'in Borçka
ilçesinde, Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konvoyuna eşlik eden özel harekat polislerini taşıyan minibüs, dönüş yolunda TIR'la çarpıştı. Kazada, 5 polis memuru yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Cankurtaran
Tüneli çıkışında meydana geldi. Artvin
mitingi sonrası karayolu ile Arhavi
ilçesine geçen Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konvoyunda görevli özel harekat polislerini taşıyan 08 DH 542 plakalı minibüs, dönüş yolunda karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 06 HD 0117 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, 5 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Hopa Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, Güncel
Kaynak: DHA