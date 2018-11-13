Tır ile sevkiyat rampası arasına sıkışıp öldü
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy
ilçesinde geri manevra yapan TIR ile sevkiyat rampası arasına sıkışan Maşallah Kırmızıyıldız (36), hayatını kaybetti. Kırmızıyıldız'ın ölümü güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Maşallah Kırmızıyıldız, arkadaşına, kullandığı TIR'ı sevkiyat rampasına yanaştırması için yardımcı olmak istedi. Geri manevra yapan arkadaşına yön tarifi yapan Kırmızıyıldız, TIR ile rampanın arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Kırmızıyıldız, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
TIR şoförü Maşallah Kırmızıyıldız'ın cesedi, hastane morgunda yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Kazaya neden olan aracın sürücüsü Mecit T., polisteki soruşturmasının ardından sevk edildiği mahkemede, 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' gerekçesiyle tutuklandı.
Organize Sanayi Bölgesi,Çerkezköy