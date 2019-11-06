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Tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

06.11.2019 23:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:41 Tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar'dan Balıkesir yönüne gitmekte olan M.A. (53) idaresindeki 41 GL 530 plakalı kağıt yüklü tır, aynı yönde seyir halinde giden K.K.'nin (21) kullandığı 10 HR 982 plakalı traktöre Kocaiskan Mahallesi civarlarında arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

D-765 karayolu Akhisar-Balıkesir yönüne doğru yaklaşık 3 saat kapalı kaldı. Çekicinin araçları kaldırmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı. - MANİSA

Akhisar, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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