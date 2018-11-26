Tır'ın Altına Giren Otomobilde Ölen 4 İşçi, İzinli Olarak Evlerine Gidiyormuş

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:54



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:54

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatlarını kaybeden Necdet Atak, kardeşi Servet Atak, akrabaları Mehmet Ali Sürmeli ve Resul Bebe'nin, Mardin'deki bir inşaatta elektrik işi yaptıkları, Siirt'teki ailelerini görmek için yola çıktıkları öğrenildi. Evli olan 4 kişi memleketlerinde toprağa verildi.Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Diyarbakır- Batman karayolu 38'inci kilometresinde, Bismil ilçesi Üçtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Mardin'den gelerek Batman yönüne giden Necdet Atak yönetimindeki 34 BHU 14 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan Ahmet K.'ye ait 65 NU 342 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Doresinin altına girerek, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Necdet Atak, Servet Atak, Mehmet Ali Sürmeli ve Resul Bebe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.İZİNLİ OLARAK EVLERİNE GİDİYORLARDIKazada hayatını kaybeden 2'si kardeş 4 kişiden Necdet Atak'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu, kardeşi Servet Atak'ın evli ve 2 çocuğu bulunduğu, Mehmet Ali Sürmeli'nin evli ve 8 çocuk babası olduğu, Resul Bebe'nin ise yeni evli olduğu öğrenildi. Akraba olan 4 kişinin 2 yıldan beri Mardin'de bir firmaya ait inşaatta elektrik işi yaptığı ortaya çıktı. Zaman zaman evlerine geldikleri belirtilen 4 kişinin, dün de bir günlük izinlerini eş ve çocuklarıyla geçirmek üzere memleketlerine gittiği sırada kaza geçirdikleri ortaya çıktı.Atak kardeşler ve Resul Bebe'nin cenazesi, Çıran Devlet Hastanesi'nde dün yapılan otopsinin ardından memleketleri Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Atabağı beldesine gönderilerek, saat 02.00 sıralarında toprağa verildi. Mehmet Ali Sürmeli'nin cenazesi ise Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde defnedildi.Kazanın ardından TIR şoförü Ahmet K., gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.- Siirt