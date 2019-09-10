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TIR'ın altında kalan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

10.09.2019 08:28 TIR'ın altında kalan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi'nde Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Ş.(54) idaresindeki 34 TM 9544 çekici, 34 BHD 954 dorse plakalı Tır, 17. Sokak'tan çıktığı sırada cadde üzerinde bisikletiyle giden Mustafa K.'ya (54) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralının yardımına kazayı görenler yetişti. Olay yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı bisiklet sürücüsü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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