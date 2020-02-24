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TIR'ın altında kalan motosikletli öldü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, TIR'ın çarpması sonucu altında kalan motosiklet sürücüsü Kerim Yıldız (72), yaşamını yitirdi.

24.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:59TIR'ın altında kalan motosikletli öldü

MERSİN'in ilçesinde, TIR'ın çarpması sonucu altında kalan motosiklet sürücüsü Kerim Yıldız (72), yaşamını yitirdi.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 yolunun ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ö. yönetimindeki 06 JTJ 91 plakalı TIR, önünde giden Kerim Yıldız'ın kullandığı 33 VNH 61 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Yıldız, TIR'ın altında kaldı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kerim Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. TIR sürücüsü E.Ö., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kerim Yıldız, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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