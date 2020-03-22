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TIR'ın çarptığı aracın sürücüsü öldü, kız kardeşi yaralandı

TIR'ın çarptığı aracın sürücüsü öldü, kız kardeşi yaralandıGAZİANTEP'te, arızalanarak emniyet şeridine geçen hafif ticari araca arkadan gelen araç yüklü TIR çarptı.

22.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:36
TIR'ın çarptığı aracın sürücüsü öldü, kız kardeşi yaralandı
GAZİANTEP'te, arızalanarak emniyet şeridine geçen hafif ticari araca arkadan gelen araç yüklü TIR çarptı. Kazada sürücü Müslüm Kaya (38) hayatını kaybetti, kız kardeşi Kezban Kaya yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten Nizip'e giden Müslüm Kaya yönetimindeki 27 F 3872 plakalı hafif ticari araç arıza yaptı. Emniyet şeridine geçen Müslüm Kaya ile içerisinde kardeşi Kezban Kaya'nın bulunduğu araca, arkasından gelen Yahya Yalçınkaya yönetimindeki 34 KM 4027 plakalı araç yüklü TIR çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan Kezban Kaya, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürülürken, TIR'ın altında kalan Müslüm Kaya'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada Kaya kardeşlerin kaza yaptığı haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Müslüm Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. TIR sürücüsü Yahya Yalçınkaya'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. TIR’ın çarptığı aracın sürücüsü öldü, kız kardeşi yaralandı

Kaynak: DHA

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TIR'ın çarptığı aracın sürücüsü öldü, kız kardeşi yaralandı
Etiketler : Araç, Güncel

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