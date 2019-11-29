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TIR'ın çarptığı işçi hayatını kaybetti

BİLECİK'in Bayırköy beldesinde yola savrulan parçaları temizleyen karayolları taşeron işçisi Yunus Kadem (60), TIR'ın çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

29.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:16TIR'ın çarptığı işçi hayatını kaybetti

BİLECİK'in beldesinde yola savrulan parçaları temizleyen karayolları taşeron işçisi Yunus Kadem (60), TIR'ın çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik- Osmaneli D650 karayolunda meydana geldi. Osmaneli ilçesine giden Ali Kılınç yönetimindeki 42 BMH 98 plakalı TIR, yola savrulan parçaları temizleyen Yunus Kadem'e çarptı. Kazada Kadem olay yerinde hayatını kaybetti. Kadem'in cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Ali Kılınç ise gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Bayırköy, Bilecik, Güncel

Kaynak: DHA

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