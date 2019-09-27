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Tır'ın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

AYDIN'ın Çine ilçesinde, TIR'ın arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Hasan Şahin (45), yaşamını yitirdi.

27.09.2019 17:08Tır'ın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
AYDIN'ın Çine ilçesinde, TIR'ın arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Hasan Şahin (45), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Kuruköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Hasan Şahin yönetimindeki 09 C 3255 plakalı motosiklete, henüz plakası ve şoförünün kimliği belirlenemeyen TIR arkadan çarptı. TIR şoförü kaza yerinden uzaklaşırken, motosiklet sürücüsü Hasan Şahin öldü. Kaza yerine gelen Şahin'in yakınları, ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahin'in cesedi, morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Hasan Şahin, Çine, Güncel

Kaynak: DHA

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