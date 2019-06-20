20.06.2019 12:32
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TIR'ın çarptığı servis minibüsü dereye yuvarlandı

TIR

BURSA'da kırmızı ışıkta geçen TIR, servis minibüsüne çarptı.

BURSA'da kırmızı ışıkta geçen TIR, servis minibüsüne çarptı. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında merkezOsmangaziİlçesiİstanbulYolu Caddesi'nde meydana geldi.Ovaakça'daki trafik lambalarındanBursayönüne dönmek isteyen İlker Karvan'ın (32) kullandığı 16 AAE 385 plakalı servis minibüsüne kırmızı ışıkta geçen MürselKeskin'in (44) kullandığı 38 GB 369 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı. Bir yemek firmasına ait olan serviste yolcu olmaması olası faciayı önledi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.


- Bursa
Kaynak: DHA
Bursa,Güncel

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