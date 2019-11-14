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TIR'ın çarptığı traktör kanala devrildi: 1 yaralı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, TIR'ın arkadan çarptığı traktör, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

14.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:33TIR'ın çarptığı traktör kanala devrildi: 1 yaralı

DENİZLİ'nin ilçesinde, TIR'ın arkadan çarptığı traktör, yol kenarındaki  sulama kanalına devrildi. Traktörün sürücüsü Yakup Ceylan yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Sarayköy ilçesi çıkışında meydana geldi. yönüne giden Hüseyin A. yönetimindeki 20 GM 386 plakalı TIR, önünde ilerleyen Yakup Ceylan yönetimindeki 20 LE 508 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Traktörün kabini içinde sıkışarak yaralanan Ceylan, itfaiye ekiplerince yarım saat süren çalışmayla kurtarıldı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Sarayköy, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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