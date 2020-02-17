TIR'ın çarptığı yayanın öldüğü kaza, kamerada

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, bir süre bekleme yaptıktan sonra sürücüsünün çalıştırdığı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Durmuş'a (79) çarptı. Durmuş'un yaşamını yitirdiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. M.S.Ö.'nün bir süre bekleme yaptıktan sonra çalıştırdığı, 33 DFC 84 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Durmuş'a çarptı. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yol kenarında hareketsiz yatan Durmuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. TIR sürücüsü M.S.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

- Giresun