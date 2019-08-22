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TIR'ın devrildiği kazada yol ulaşıma kapandı

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, TIR'ın dorsesinin devrilmesi sonucu hayvan yemi çuvalları yola saçıldı.

22.08.2019 13:22 TIR'ın devrildiği kazada yol ulaşıma kapandı
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, TIR'ın dorsesinin devrilmesi sonucu hayvan yemi çuvalları yola saçıldı. Kaza nedeniyle kapanan  Selendi- Demirci karayolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Selendi- Demirci karayolu üzeri Yıldız Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selendi'den Demirci yönüne giden İbrahim Kızılırmak'ın (51) yönetimindeki 45 L 4057 plakalı TIR, rampa çıkarken geri kaydı. TIR, dorsesinin devrilmesiyle durabildi. Kızılırmak, kazayı yara almadan atlattı. Dorsedeki hayvan yemi çuvalları yola saçılırken, Selendi- Demirci karayolu her iki yöne ulaşıma kapandı.
Jandarma ekipleri, çevrede önlem aldı. Belediye ekipleri, çekicilerle çalışma başlattı. 1 saatlik çalışmayla yol tekrar ulaşıma açıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Demirci, Selendi, Güncel

Kaynak: DHA

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