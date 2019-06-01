01.06.2019 17:09
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Tır'ın dorsesi üst geçide çarptı: 1 yaralı

Tır

Adıyaman'da tır dorsesinin üst geçide çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da tır dorsesinin üst geçide çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Davut Atalay idaresindeki 02 AAD 463 plakalı tırın dorsesinin aniden açılması sonucu, Atatürk Bulvarı Sağlık İl Müdürlüğü önündeki üst geçide çarptı.
Kazada tırın içerisinde bulunan Mehmet Mustafa Atalay, yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan hasar meydana gelen üst geçit kullanıma kapatıldı.
Kaynak: AA
Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel