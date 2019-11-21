Haberler » Güncel » TIR'ın dorsesindeki 800 bin liralık tekstil ürünü yandı - Haber

TIR'ın dorsesindeki 800 bin liralık tekstil ürünü yandı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, tekstil ürünleri taşıyan TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

21.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:44TIR'ın dorsesindeki 800 bin liralık tekstil ürünü yandı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, tekstil ürünleri taşıyan TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 800 bin lira değerindeki tekstil ürünü kül oldu.

'den Ankara yönüne giden Esat Işık (43) yönetimindeki 20 NT 705 plakalı TIR, saat 01.00 sıralarında Bozkurt ilçesinin Alikurt Mahallesi yakınlarına gelindiğinde dorsesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden Işık, çekiciyi dorseden ayırdı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İçerisinde havlu, nevresim ve diğer tekstil ürünlerinin yanı sıra bakır kabloların yer aldığı dorse tamamen yandı. ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, dorsedeki tekstil ürünleri kül oldu. Yanan ürünlerin değerinin 800 bin lira olduğu belirtildi.Yangın nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.



Denizli, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:02 Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 2 bin 709 personel görevden...
11:02 Gözlerini kaybettiği yıllarda eğitim gördüğü okulda öğrencilerinin yoluna ışık tutuyor
11:01 Güleda'nın öldürüldüğü 12 numaralı oda kapatıldı, öğrenciler apartı terk etti
11:01 Atatürk Üniversitesi'nde dört nala eğitim
11:01 Kızına yaptığı mevlidle tepki çeken fenomen Büşra Nur Çalar ilk kez konuştu: Ben vergisini veriyorum
10:56 Sultangazi 'Mimar Sinan Kültür Sanat Sezonu' açıldı
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:33 Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü
10:29 Soğuk espriler! En İğrenç espriler ve en soğuk espriler
09:51 En güzel köpek isimleri! Dişi köpek isimleri, erkek köpek isimleri
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:02:13