Haberler » Güncel » TIR'ın dorsesindeki tonlarca sucuk bağırsağı yandı - Haber

TIR'ın dorsesindeki tonlarca sucuk bağırsağı yandı

EDİRNE'nin Havsa ilçesi TEM yolunda, hareket halindeki TIR'ın dorsesi alev aldı.

24.11.2019 09:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:09TIR'ın dorsesindeki tonlarca sucuk bağırsağı yandı

EDİRNE'nin ilçesi TEM yolunda, hareket halindeki TIR'ın dorsesi alev aldı. Yangında, dorsedeki radyatörler kullanılmaz hale geldi, tonlarca sucuk bağırsağı da yandı.

İstanbul'dan yüklediği radyatör ve hayvan bağırsağını Belarus'a götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı yönüne giden Mehmet Akkoyun yönetimindeki 34 BZK 661 plakalı TIR, Edirne TEM yolu Havsa  ilçesi yakınlarına geldiğinde, dorsesi alev aldı. Durumu fark eden Akkoyun, TIR'ı yolun sağına çekerek itfaiyeyi ve jandarmayı aradı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdehale ederken, jandarma da yolda güvenlik önlemleri aldı. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında tonlarca sucuk bağırsağı yandı, radyatörler de kullanılmaz hale geldi.

TIR şoförü Mehmet Karakoyun, dorsenin birden alev aldığını belirterek, "Yangının neden çıktığını anlayamadım. Biri dorseye ateş mi attı, nasıl oldu anlamadım. Çadır yandan alev aldı. Aracın lastikleri, her şeyi sağlam. Yangın çıkması için hiçbir neden yok" dedi.



Havsa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:39 Caretta caretta yuvaları eğlence uğruna tahrip ediliyor
10:38 İNGİLİZ ESKİ İSTİHBARAT SUBAYININ BÜYÜKADA'DAN AYRILMA ANI
10:34 'Yıldızlar altında Anadolu' fotoğrafları büyülüyor
10:33 (Özel) Okul harçlıkları arılardan
10:33 Milli Eğitim Bakanı Selçuk Anıtkabir'i ziyaret etti
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:56 İstanbullular dikkat! Meteoroloji 2 bölgeyi saat verip uyardı
09:47 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasını yazan Rahmi Turan'dan itiraf: Kendimi affetmiyorum
09:40 Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
24.11.2019 10:41:03