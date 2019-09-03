Haberler» Güncel» Haber

Tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı

ESKİŞEHİR'de polisin takibe alarak, durdurduğu TIR'ın lastiklerinde 44 kilo eroin ele geçirildi.

03.09.2019 15:45 Tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı
ESKİŞEHİR'de polisin takibe alarak, durdurduğu TIR'ın lastiklerinde 44 kilo eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Doğu illerinden yola çıkarılan uyuşturucunun Eskişehir üzerinden sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenerek polis ekiplerince takibe alınan TIR, çevreyolunda durduruldu.
Narkotik dedektör köpeği 'Noro', yapılan aramada TIR'ın lastiklerine tepki verince araç hangara çekildi. Yapılan detaylı aramada da TIR'ın lastiklerine paketler halinde gizlenmiş 44 kilo eroin bulundu.
TIR'da bulunan 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticari yapmak' suçundan gözaltına alınarak, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:44   Darbeci generale 20, karısına 30 yıl hapis
20:40   Balkondan düşen küçük ikranur yaralandı
20:39   Uçamayan yavru kumruya çocuklar sahip çıktı
20:36   Mega yat flying fox marmaris'e demirledi
20:34   Bina yıkımında 4 metreden düşen işçi, ağır yaralı
20:32   ABD'de Filistinli öğrencinin sınır dışı edilmesi
20:28   Cezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyede (2)