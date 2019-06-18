18.06.2019 11:14
Haberler»Güncel » Haber

TIR'ın sürüklediği elektrik bisikletin sürücüsü öldü

TIR

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, TIR'ın çarparak sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü Nesip Çiftçi (70), hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, TIR'ın çarparak sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü Nesip Çiftçi (70), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Nesip Çiftçi'nin elektrikli bisikletini İstanbul yönünden İzmir yönüne giden N.Ş.'nin kullandığı 45 C 8032 plakalı TIR çarptı. Bisiklet, yaklaşık 200 metre TIR'ın altında sürüklendi. Kazada, bisiklet sürücüsü Nesip Çiftçi hayatını kaybetti. Çiftçi'nin cansız bedeni Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Manisa
Kaynak: DHA
akhisar, manisa, çiftçi, tır, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:15 Kepez'de 'Nostaljik Yeşilçam Sokağı' açılıyor
13:15 Yıldırım Ordulu STK başkan ve temsilcileriyle buluştu
13:15 Tarihi Sur'da konuklar butik otellerde ağırlanacak
13:14 Onlar çocukluğumuzun kahramanları; onlar evimizin gülen yüzleri
13:14 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kılıçdaroğlu'na seslendi
13:14 İzmir Valiliği'nden Urla ve Seferihisar'daki barınaklara onay
13:13 Terör operasyonu