TIR'ın taşıdığı kamyon alt geçide sıkıştı
ELAZIĞ'da, TIR'ın üzerinde taşınan kamyonun kasası alt geçide çarpıp, sıkıştı.
17.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:17
ELAZIĞ'da, TIR'ın üzerinde taşınan kamyonun kasası alt geçide çarpıp, sıkıştı.
Olay, kent merkezindeki Cahit Dalokay Bulvarı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Mustafa Ünal'ın kullandığı 23 LP 465 plakalı TIR'ın taşıdığı 06 BBH 892 plakalı kamyonun kasası, yüksekliği 4.80 metre olan alt geçidin tavanına çarpınca, yolda sıkışıp kaldı. TIR sürücüsü Ünal, polis ekiplerini arayıp, yardım istedi.İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, alt geçidi bir süreliğine trafiğe kapattı. Güvenlik önlemlerinin ardından alt geçide sıkışan araç, olay yerine getirilen vinçle bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Mustafa Ünal, Polis, Güncel
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