Tır'ın yedek deposunda 165 kilo eroin ele geçirildi

TIR'ın yedek deposunda 165 kilo eroin ele geçirildi Edirne
'den takibe alınarak, Nevşehir
girişinde durdurulan TIR'da, 165 kilo likit eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul yönüne giden TIR'ı takibe aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul ve Nevşehir Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla, TIR, Nevşehir girişinde durduruldu.
YEDEK YAKIT DEPOSUNDA 165 KİLO LİKİT EROİN
Polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri altında TIR'da arama yaptı. Aramada aracın yedek deposunda 165 kilo likit eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'ye getirilen şüpheliler sağlık kontrolün ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.