Haberler » Güncel » TIR'ın yol kenarındaki itfaiye erini ezdi - Haber

TIR'ın yol kenarındaki itfaiye erini ezdi

SAMSUN'un Kavak ilçesinde yol kenarında bekleyen itfaiye eri Ertan Tarım'a (35) TIR çarptı.

12.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:58TIR'ın yol kenarındaki itfaiye erini ezdi

SAMSUN'un Kavak ilçesinde yol kenarında bekleyen itfaiye eri Ertan Tarım'a (35) TIR çarptı. Duvarla TIR arasına sıkışarak ağır yaralanan Tarım, kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

Kavak ilçesi Şeyhresul Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen kazada, B.Ç. yönetimindeki 55 RV 655 plakalı TIR, yol kenarında bekleyen itfaiye eri Ertan Tarım'a çarptı. Tarım, duvarla TIR arasına sıkıştı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Tarım, Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan TIR sürücüsü B.Ç. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:06 Adıyaman'da tütünün alternatifi "lavanta ve şeker otu" olacak
11:06 Başakşehir'deki cinayetin zanlısı yakalandı.. Şüphelinin kaçış anı kamerada
11:05 Hong Kong'da tansiyon yüksek
11:00 Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Günay, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
10:59 Mersin Adalet Sarayında hükümlülerle birlikte fidan dağıtıldı
10:56 Franchise dehası Taylan Kaya'dan sektöre girmek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler
10:37 Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
10:25 Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
10:18 Altın resmen eriyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:06:21