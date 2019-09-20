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Tır, iş makinesi çarptı: 2 yaralı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde TIR'ın iş makinesine çarpmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

20.09.2019 08:34Tır, iş makinesi çarptı: 2 yaralı
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde TIR'ın iş makinesine çarpmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Yay yönetimindeki 32 DB 427 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, operatörünün ismi öğrenilemeyen iş makinesine çarpıp, şarampole devrildi. Kazanın ardından alev alan TIR'ın şoförü Yay ile iş makinesinin operatörü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, TIR'daki yangın ise itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.



Denizli, Honaz, Güncel

Kaynak: DHA

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