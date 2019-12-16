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Tır kargo yüklü kamyona çarptı: 1 ölü

Ordu'da kargo yüklü kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü.

16.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:02
'da kargo yüklü kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, 'dan Giresun yönüne giden Bulgaristan uyruklu Lozko Georgiev idaresindeki X 7893 BP plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik Tüneli girişinde Y.T. yönetimindeki 52 LF 399 plakalı kargo yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırdan fırlayan sürücü Georgiev kaza yerinde hayatını kaybetti.
Georgiev'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan kamyondaki malzemeler farklı araçlara yüklenirken, kazaya karışan her iki araç da çekici yardımıyla kaldırıldı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmalar nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.
Tır kargo yüklü kamyona çarptı: 1 ölü

Samsun, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


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