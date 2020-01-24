Haberler » Güncel » Tır kaydı, Borçka- Hopa karayolu trafiğe kapandı - Haber

Tır kaydı, Borçka- Hopa karayolu trafiğe kapandı

Artvin'in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan tır, karayolu trafiğe kapadı.

24.01.2020 23:47 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:52Tır kaydı, Borçka- Hopa karayolu trafiğe kapandı
'in ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan tır, karayolu trafiğe kapadı. Tırın çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Borçka ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Cankurtaran tüneli mevkide yoğun kar yağışı nedeniyle bir tır kayarak yolu kapattı. Borçka- Hopa karayolunu kullanan onlarca araç uzun kuyruklar oluşturdu.

Yol güvenliğini sağlayan Jandarma ve polis ekipleri, yolda kalan araçların ilerlemesine yardımca oldu. Üç saatlik bekleyişin ardından, tır iş makinesiyle çekilerek karayolu yeniden ulaşıma açıldı. - ARTVİN

Artvin, Borçka, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:54  Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi
00:54  Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.
00:54  ABD düşünce kuruluşu CFR'de Kırım'ın ilhakı konuşuldu
00:53  Niğde'den  UMKE ve 112 Ekipleri Elazığ'a yardıma gönderildi
00:48  Depremin ardından UMKE ekipleri görev başı yaptı
25.01.2020 01:04:54