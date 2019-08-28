Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tır kaza yaptı, sürücüsü yara almadan kurtuldu

Bilecik'te, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

28.08.2019 15:53 Tır kaza yaptı, sürücüsü yara almadan kurtuldu
Bilecik'te, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, sabaha karşı Bilecik- Sakarya karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Ali Sevim idaresindeki 41 ACR257 çekici plakalı tır, Bayırköy Organize sanayi bölgesi kavşağında henüz sebebi belli olmayan bir nedenden kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan tır, bariyerlere çarpıp durabildi. Çarpmanın şiddetiyle büyük maddi hasara uğrayan tırın sürücüsü Sevim ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kendi çabalarıyla aracından çıkan sürücü, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerinde olay yerine gelen trafik polisleri, yolda işaretleme yaprak güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan tır nedeniyle trafiğin kontrollü olarak verildiği yolda, aracın çekilmesi sonrası trafik akışı normale döndü - BİLECİK

Sakarya, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:04   Denize giren genç boğulmaktan son anda kurtarıldı
18:00   Antalya'da 588 adet kaçak kol saati ele geçirildi
17:59   Sürücü ve öğrenciler dikkat
17:53   Salihli'de tek katlı ev yandı
17:51   Dedesi ile balık tutmaya giden Suriyeli çocuk barajda boğuldu
17:50   İş yerinde çalıntı araç motorları bulunan şahıs serbest bırakıldı
17:47   - Silahlı saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı