Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tır kazasında ölü sayısı 5, yaralı sayısı 23 oldu

Tır kazasında ölü sayısı 5, yaralı sayısı 23 oldu Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

02.04.2020 20:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:11

Tır kazasında ölü sayısı 5, yaralı sayısı 23 oldu

HATAY - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyreden Bayram Avcıoğlu idaresindeki 33 CSF 03 plakalı zeytinyağı yüklü tırın denizalayı kavşağı yakınlarında freni boşaldı. Kamyon ve tırların girişinin yasak olduğu şehir merkezine yönelen tır korna çalarak ilerlemeye devam etti ve Polisin koronavirüstedbirleri kapsamında uygulama yaptığı bölgede beklemekte olan araçlara çarptı. 25 aracın kullanılamaz hale geldiği kazada 5 kişi yaşamını yitirdi 23 kişi yaralandı. Çevre hastanelerde yaralılar tedavi altına alınırken yol yaklaşık 4 saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların kaldırılması sonrasında yol trafiğe açıldı. Tırın çarparak durabildiği spor salonunun kapalı olması facianın önüne geçti. Kazadan sonra şoka giren ve Tırdan kendi imkanları ile çıkan Tur şoförü ise göz altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Tır kazasında ölü sayısı 5, yaralı sayısı 23 oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: İskenderun, Hatay, Polis, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Tır kazasında ölü sayısı 5, yaralı sayısı 23 oldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tır kazasında ölü sayısı 5, yaralı sayısı 23 oldu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

ABD’li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim Haberler
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul’daki hastanenin açılış tarihi netleşti Haberler
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul'daki hastanenin açılış tarihi netleşti
’Korona test sayısı artıyor’ diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haberler
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Koronavirüs Türkiye’de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:09: Mut'ta engelli genci darp edildi - Haberler 21:06: Kılıçdaroğlu, konfederasyon temsilcileri ile görüştü - Haberler 21:04: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'yu Çapa Tıp Fakültesi'nde andılar - Haberler 21:00: Koronavirüs: İngiltere en geç ay sonunda günde 100 bin test yapmayı hedefliyor - Haberler 21:00: Özhaseki: "Cumhurbaşkanımız belediyelere 'İhtiyaçları hızlı giderin' talimatı verdi" - Haberler 20:35: Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü - Haberler 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir - Haberler 19:11: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:30: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?